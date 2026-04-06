Hindistan'da Nüfus Sayımı Başladı

Hindistan'da 15 yıllık aranın ardından başlayan ve tamamlanması yaklaşık bir yılı bulacak nüfus sayımı kapsamında ülke genelinde vatandaşların hane koşulları, nüfusun demografik yapısı, temel hizmetlere erişim ile bireysel sosyoekonomik verileri tespit edilecek ve bu veriler politikaların belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Hindistan İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 2021'de yapılması planlanan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen sayım sürecinde 3 milyondan fazla görevli bir yıl boyunca ülke genelinde her bireyi kayıt altına alacak.

İki aşamalı sayımın ilki olan "Konut Listeleme ve Konut Sayımı", 1 Nisan itibarıyla 8 eyalet ve birlik toprağında başlarken, bu kapsamda vatandaşlar toplam 33 soruluk bir anket yanıtlayacak.

Bazı bölgeler hariç Şubat 2027'de yapılacak ikinci aşama "Nüfus Sayımı"nda ise bireysel veriler toplanacak, kast bilgileri de ilk kez elektronik ortamda kayıt altına alınacak.

Ülkede 15 yıl aradan sonra yapılacak sayımın ilk aşamasının, Nisan-Eylül 2026 döneminde yürütüleceği, tüm sürecin 1 Mart 2027 gece yarısı tamamlanmasının planlandığı belirtiliyor.

Sayım süreci

Aşamaların ilkinde yer alan formda, konutun yapı malzemeleri, mülkiyet durumu, hane halkı sayısı, su ve arıtma imkanları, kullanılan yakıt türü ile evli çiftlere ilişkin sorular yer alıyor.

Bu kapsamda, internet, akıllı telefon, araç ve ev aletleri gibi dijital ve ulaşım imkanlarına erişime dair veriler de toplanacak. İlk aşamanın 30 Eylül'de tamamlanması planlanıyor.

İkinci aşamanın Şubat 2027'de yapılması ve yaklaşık 1 ay sürmesi öngörülürken, Ladakh ile Cammu Keşmir, Uttarakhand ve Himaçal Pradeş'in karla kaplı bölgelerinde bu aşama eylülde gerçekleşecek.

Bireylerin demografik, sosyoekonomik, eğitim, göç ve doğurganlık gibi bilgilerinin toplanacağı ikinci aşamada, kast verilerinin daha kapsamlı şekilde kayıt altına alınması hedefleniyor.

Hindistan'da nüfus sayımı ilk kez dijital yöntemlerle yapılacak

Öncekilere kıyasla bazı önemli değişiklikler içeren nüfus sayımı kapsamında veriler ilk defa tamamen dijital yöntemlerle toplanacak.

Hindistan Nüfus Kayıt Genel Müdürü ve Nüfus Sayımı Komiseri Shri Mritunjay Kumar Narayan, düzenlediği basın toplantısında, görevlilerin veri toplama sürecinde mobil uygulama kullanacağını, 16 dili destekleyen bu uygulamaların internet bağlantısı olmadan da çalışabildiğini bildirdi.

Narayan, vatandaşların resmi internet portalı üzerinden kendi bilgilerini dijital olarak sisteme girme seçeneğine de sahip olacağını aktardı.

Dijital araçların hata payını azaltarak veri kalitesini artıracağını belirten Narayan, yaklaşık 3 milyon görevlinin yer alacağı sayımın dünyanın en büyük idari operasyonlarından biri olacağını vurguladı.

Sayımın ikinci aşamasında ilk kez kast bilgilerinin de kayda alınacağı, ayrıca teknoloji kullanımına ilişkin yeni soruların da ankete eklendiği ifade edildi.

Sayım politika ve ekonomik planlama açısından önemli

Hint basınına konuşan uzmanlar, nüfus sayımının, Hindistan'da kamu politikalarının belirlenmesi ve ekonomik planlamanın güncellenmesi açısından kritik rol oynayacağını belirtti.

Uzmanlar nüfusa ilişkin verilerin, eyaletlere kaynak dağılımı, altyapı projelerinin planlanması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sosyal yardım programlarının oluşturulması ve eğitim politikalarının geliştirilmesinde temel kaynak olarak kullanılacağını söyledi.

Verilerin araştırma, şehir planlaması ve afet yönetimi gibi alanlarda da önemli katkı sağlayacağına dikkati çeken uzmanlar, bu bilgilerin, gelecek 10 yılda Hindistan'ın kalkınma stratejisinin şekillendirilmesinde belirleyici olacağını vurguladı.

Uzmanlar, ülkede son yıllarda güncel nüfus verisi bulunmaması nedeniyle politikaların büyük ölçüde anketlere ve araştırmalara dayandırıldığını, birçok sınıflandırmanın ise 2011 verilerine göre yapıldığını belirtti.

Bu durumun özellikle hızlı dönüşüm yaşayan bölgelerde politika üretimini zorlaştırdığına işaret eden uzmanlar, kentlere göç eden ve çoğunlukla kayıt dışı işlerde çalışan milyonlarca kişinin mevcut sistemde yeterince temsil edilemediğini aktardı.