Hindistan'da Otobüs Kazası: 22 Ölü

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YENİ DELHİ, 4 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde, bir yolcu otobüsünün derin bir vadiye yuvarlanması sonucu 22'den fazla kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Yerel bir polis memurunun telefonda verdiği bilgilere göre kaza pazartesi günü saat 08.30 sularında eyaletin Almora ilçesindeki Marchula bölgesinde meydana geldi.

Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Emniyet yetkilisi, "Otobüs, Podhi'den Ramnagar bölgesine doğru gidiyordu. Hayatını kaybedenlerin hepsi bölge sakini ve kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yaralılarsa bölgedeki bir devlet hastanesine kaldırıldı" dedi.

Marchula, engebeli Uttarakhand eyaletindeki turistik noktalardan biri.