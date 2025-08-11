Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi talimatını verdi.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Yüksek Mahkeme, köpek saldırıları ve kuduz nedeniyle ölüm vakalarının artması üzerine yeni karar aldı.
Mahkeme, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi talimatını verdi.
Yerel yetkililer, kararın uygulanması için harekete geçileceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Sahipsiz Köpekler Barınaklara Gönderilecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?