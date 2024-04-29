Hindistan'da Sıcak Hava Dalgası: 2 Kişi Güneş Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Sıcak Hava Dalgası: 2 Kişi Güneş Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Hindistan\'da Sıcak Hava Dalgası: 2 Kişi Güneş Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde sıcaklıklar rekor seviyelere yükseldi. Eyalet genelinde sıcaklıklar normalin üzerine çıkarak 41,9 dereceye ulaştı. Bu durumda 2 kişi güneş çarpması sonucu hayatını kaybetti. Küresel ısınma nedeniyle Güney Asya ülkelerinde sıcak hava dalgalarının görülme olasılığı artıyor ve Hindistan'ın bu duruma karşı hazırlık planı yapması gerekiyor.

29.04.2024 14:13
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Sıcaklıkların rekor seviyelere yükseldiği Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde, 2 kişi güneş çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

India Today sitesinin haberine göre, eyalet genelinde sıcaklıklar normalin 5,5 derece üzerine çıkarak 41,9 dereceye ulaştı.

Eyalet yetkilileri, sıcak hava dalgasının etkili olduğu Kerala'da 90 yaşındaki kadın ve 53 yaşındaki adamın güneş çarpması nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hindistan Meteoroloji Dairesinin (IMD) açıklamasında da eyalet genelindeki 12 bölge için "maksimum sıcaklık uyarısı" yayımlanırken, nisan ve haziran arasında sıcak hava dalgasının normalin üzerinde yaşanacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Küresel ısınma Güney Asya'da sıcak hava dalgalarının görülme olasılığını 30 kat artırıyor

İklim uzmanlarına göre, küresel ısınma Hindistan gibi Güney Asya ülkelerinde can kayıplarıyla sonuçlanan sıcak hava dalgalarının görülme olasılığını 30 kata kadar artırıyor.

Bu durum, nüfus yoğunluğu fazla olan Hindistan'ın, yavaş başlangıçlı felaketler arasında gösterilen ve giderek kamu sağlığı krizi haline gelen sıcak havalara karşı "hazırlık planını" hayata geçirmesini zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Sıcak Hava Dalgası: 2 Kişi Güneş Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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