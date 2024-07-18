Hindistan'da tren kazasında 2 ölü, çok sayıda yaralı

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YENİ DELHİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bir yolcu treninin 8 vagonunun raydan çıkması sonucu iki kişi öldü, çok sayı kişi de yaralandı.

Yerel medyanın bildirdiğine göre Dibrugarh Ekspresi'ne ait tren kaza yaptığı sırada, Perşembe günü Haryana eyaletinin Chandigarh kentinden Uttar Pradeş eyaletinin Gorakhpur kentine doğru hareket halindeydi. Kaza, Uttar Pradeş eyaletinin Gonda bölgesinde meydana geldi.

Televizyon haberlerinde insanların yoldan çıkmış vagonlardan kurtarıldığı, bazılarınınsa yoldan çıkmış vagonların yakınında bavullarıyla oturduğu görüldü.

Kurtarma ekipleri ve ilçe idare yetkilileri durumu değerlendirmek üzere acilen kaza yerine sevk edildi.