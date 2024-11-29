Hindistan'da Vakıf Yasası'nda Değişiklik Tasarısı Tepki Topladı - Son Dakika
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Hindistan'da Vakıf Yasası'nda Değişiklik Tasarısı Tepki Topladı

Müslümanların bağışladığı mülkleri etkileyen tasarı, azınlık haklarını zayıflatma girişimi olarak görülüyor.

29.11.2024 00:46
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Hindistan'da Müslümanlar tarafından bağışlanan mülkleri ilgilendiren yasada değişiklik öngören tasarı, ülkede tepki topladı.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'daki Müslümanlar tarafından dini veya hayır amaçlı bağışlanan, aralarında cami, medrese, barınma evleri ile binlerce dönüm arazi bulunan milyonlarca dolar değerindeki mülkler, "Vakıf Yasası" uyarınca eyalet düzeyinde oluşturulan ve "vakıf" olarak adlandırılan kurullarca yönetiliyor.

Bu kurulların üyeleri, eyalet hükümeti tarafından atanan temsilciler, Müslüman milletvekilleri, eyalet barosu üyeleri ve İslam alimlerinden oluşuyor.

Mevcut yasada 40'tan fazla değişiklik öngören yeni tasarı, ilk olarak ağustosta meclise sunuldu ancak ek tavsiyeler için milletvekillerinden oluşan müşterek bir komiteye yönlendirildi. Tasarının, komitenin önerdiği diğer değişiklerin eklenmesinin ardından tekrar meclise sunulması bekleniyor.

Ülkedeki Müslümanlar, önerilen değişikliklere şüpheyle yaklaşıyor

Ülkede tepkiye açan tasarıdaki tartışmalı konulardan birisi, kurul tarafından yönetilen tarihi cami, türbe ve mezarlıkları etkileyecek mülkiyet kurallarındaki değişiklik.

Bu mülklerin çoğu, nesiller boyunca Müslümanlarca kullanılmasına rağmen, sözlü olarak ya da yasal kayıtlara geçmeden bağışlandığı için resmi belgelere sahip değil.

1954 tarihli "Vakıf Yasası", bu mülkleri "kullanıma dayalı vakıf" kategorisi altında tanırken, önerilen tasarı bu hükmü içermemekte. Bu durum, bu mülklerin önemli bir kısmının geleceğini belirsiz hale getiriyor.

Ülkedeki çeşitli Müslüman gruplar ve muhalefet partileri ise bu değişiklikleri, ülkedeki azınlıkların haklarını "zayıflatma girişimi" ve siyasi amaçlı bir hamle olarak nitelendiriyor.

Yasa tasarısına karşı olanlar ayrıca, bu mülklerin önemli bir kısmına, bireyler, işletmeler ve hükümet kurumları tarafından el koyulduğunu ve bu durumun ele alınması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti, mevcut yasadaki değişikliklerle, "bu mülklerin yönetimindeki yolsuzlukları" ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Hükümet ayrıca, değişikliklerin, Müslüman topluluğun reform taleplerine yanıt vermek için gerekli olduğunu öne sürüyor.

Modi hükümeti, vakıf kurullarının ülkenin en büyük arazi sahipleri arasında yer aldığını belirtiyor. Verilere göre, ülke genelinde yaklaşık 872 bin vakıf mülkü bulunuyor ve bunlar, 940 bin dönümden fazla alanı kapsıyor.

Kaynak: AA

Hindistan, Hükümet, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Vakıf Yasası'nda Değişiklik Tasarısı Tepki Topladı - Son Dakika

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