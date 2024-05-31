Hindistan'da yüksek sıcaklık nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'da yüksek sıcaklık nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

Hindistan\'da yüksek sıcaklık nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Aurangabad kentinde hava sıcaklığının 48 dereceye çıkması sonucu 2 saat içinde 16 kişi hayatını kaybetti. En az 35 kişi ise hastaneye yüksek sıcaklıklara bağlı şikayetlerle başvurdu. Bihar eyaleti, ülkede devam eden sıcak hava dalgasından en çok etkilenen bölgelerden biri olarak belirlendi. Yeni Delhi'de ise 1 kişi hayatını kaybederken, tüm zamanların en yüksek sıcaklığı olan 52,9 derece kaydedildi.

31.05.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da yüksek hava sıcaklığına bağlı nedenlerle 16 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV haber sitesinde, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Bihar'ın Aurangabad kentinde hava sıcaklığının 48 dereceye kadar çıktığı belirtilirken, aşırı sıcaklar nedeniyle 2 saatlik sürede 16 kişinin öldüğü ifade edildi.

Kent hastanesi doktoru, en az 35 kişinin de yüksek sıcaklıklara bağlı şikayetlerle hastaneye geldiğini söyledi.

Bihar, ülkede devam eden sıcak hava dalgasından en çok etkilenen eyaletlerden olurken, 8 Haziran'a kadar okul ve eğitim merkezlerinin kapalı kalacağı belirtildi.

Öte yandan, NDTV, eyalet sınırları içerisindeki bir okulda 16 öğrencinin sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdiğini bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi ise eyalette gelecek 2 gün için şiddetli sıcak hava dalgası uyarısı yayımladı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, aşırı sıcaklar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Yeni Delhi, Hindistan, Bihar, Uluslararası, Doğal Afet, Hava Durumu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da yüksek sıcaklık nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
08:57 BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:05:48. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da yüksek sıcaklık nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement