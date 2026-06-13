Hindistan'dan Balistik Füze Testi

Hindistan, çok katmanlı balistik füze savunma sistemine yönelik 3 testi ve orta menzilli gemisavar füzenin ilk denemesini başarıyla yaptığını duyurdu.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Savunma Bakanlığının açıklamasında, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 10-11 Haziran'da uzun menzilli balistik füzelere karşı çok katmanlı savunma sistemini test etmek amacıyla 3 ardışık uçuş düzenlendiği belirtildi.

Yapılan testlerle Hindistan'ın, balistik füze savunma kabiliyetine sahip ülkeler arasındaki yerini güçlendirdiği ifade edilen açıklamada, orta menzilli gemisavar füzesinin ilk uçuş testinin de başarıyla tamamlandığı kaydedildi.