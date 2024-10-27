Hindistan'dan Batı Asya'ya İtidal Çağrısı

Güncel

YENİ DELHİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Hindistan, Batı Asya'da artan gerilimden duyduğu derin endişeyi dile getirerek ilgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırdı.

Yeni Delhi'nin Cumartesi günü yaptığı çağrı, İsrail'in Cumartesi günü İran'a hava saldırısı düzenlemesinin ardından geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batı Asya'da tırmanan gerilim ve bunun bölge ve ötesinde barış ve istikrara yönelik sonuçlarından derin endişe duyuyoruz. İlgili taraflara itidalli davranıp diyalog ve diplomasi yoluna geri dönmeleri çağrımızı yineliyoruz" denildi.

Açıklamada Hindistan, devam eden çatışmaların ilgili taraflardan hiçbirine fayda sağlamayacağının altını çizdi.

Bakanlık, "Masum rehineler ve sivil halk acı çekerken, devam eden çatışmalar kimsenin yararına değil" ifadesini kullandı.

Ortadoğu'da tansiyon, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'in güneyine saldırmasıyla başlayan İsrail-Hamas çatışmasından bu yana yüksek seyrediyor. Devam eden çatışmaların siyasi yansımaları İran, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkeye ulaştı. Bu durum birçok ülkeyi bölgede ihtiyatlı davranmaya yöneltti.