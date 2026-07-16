Hindistan'dan Hürmüz Boğazı'na Denizci Talimatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan'dan Hürmüz Boğazı'na Denizci Talimatı

16.07.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri nedeniyle gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesi talimatı verdi.

Hindistan'ın, ABD ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'nda artırdığı güvenlik riskleri nedeniyle, bir sonraki duyuruya kadar bu güzergahı kullanacak gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesi talimatı verdiği bildirildi.

Hindistan Denizcilik İdaresi Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, gemi sahipleri, gemi işletmecileri ve belgelendirme kuruluşlarına, bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesi yönünde talimat verildiği belirtildi.

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve çevresindeki sularda güvenlik tedbirlerinin artırılması çağrısı yapılan açıklamada, konuyla ilgili uyarıların sürekli takip edilmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, acil durumların yetkili birimlere derhal bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, 14 Temmuz'da Umman kara sularında yer alan Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda ülkeye ait 2 tankerin İran'a ait seyir füzeleriyle hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırı sonucu "Mombasa" adlı tankerdeki Hindistan uyruklu bir denizcinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır olmak üzere 8 personelin yaralandığı kaydedilmişti.

Öte yandan, Umman açıklarındaki bir yük gemisine düzenlenen saldırının ardından kaybolan Hindistan uyruklu bir kişinin de hayatını kaybettiğinin doğrulandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Hindistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'dan Hürmüz Boğazı'na Denizci Talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
Bolu’da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 16:57:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Hindistan'dan Hürmüz Boğazı'na Denizci Talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.