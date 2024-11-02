Hindistan'dan Kanada'ya Protesto Notası - Son Dakika
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Hindistan'dan Kanada'ya Protesto Notası

Hindistan, Sih ayrılıkçılarına yönelik hedef gösterme iddialarını reddederek Kanada'ya protesto notası gönderdi.

02.11.2024 18:17
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Hindistan, Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı David Morrison'ın, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın Sih ayrılıkçıları hedef gösterdiğini iddia etmesinin ardından protesto notası gönderdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Morrison'ın, Shah'a yönelik iddialarına ilişkin konuştu.

Shah'ın Kanada'daki Sih ayrılıkçıları hedef alan bir şiddet, gözdağı ve istihbarat toplama kampanyası düzenlenmesi emri verdiği yönündeki iddiaları "absürt ve asılsız" olarak tanımlayan Jaiswal, "Bu iddiaları en sert şekilde protesto ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni Delhi'deki Kanadalı bir diplomatın Bakanlığa çağrılarak nota verildiğini söyleyen Jaiswal, "Böylesine sorumsuz eylemler ikili ilişkiler açısından ciddi sonuçlar doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı Morrison 30 Ekim'de, Sih ayrılıkçıları hedef alan bir şiddet, gözdağı ve istihbarat toplama kampanyası düzenlenmesi emrini veren kişinin, Hindistan İçişleri Bakanı Shah olduğunu söylemişti.

Kanada topraklarında geçen yıl bir Sih ayrılıkçının öldürülmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Kanada ve Hindistan, diplomatlarını karşılıklı sınır dışı etmişti.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen Halistan Kurtuluş Gücü (KLF), Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı KLF'nin yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekmişti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın, yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'dan Kanada'ya Protesto Notası - Son Dakika

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