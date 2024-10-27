Hindistan'dan Sosyal Medyaya Sahte İhbar Uyarısı

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YENİ DELHİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, sosyal medya platformlarından ülkedeki havayolları, okullar, hastaneler ve otelleri hedef alan sahte bomba ihbarlarının yayılmasını önlemelerini istedi.

Hindistan Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı sosyal medya şirketlerine yönelik Cumartesi günü yayımladığı tavsiye kararında, asılsız haberleri derhal kaldırmaları, ihbarları bildirmeleri ve yetkililerle işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

Ülkede 300'den fazla uçuş için asılsız ihbar alındığı ve bu nedenle bazı uçakların rotalarını değiştirdiği belirtildi.

Hindistan Federal Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu hafta başında yaptığı açıklamada, güvenliğin hükümetin en önemli önceliği olduğunu ve sahte ihbarlarda bulunan kişilerin uçuş yasağı listesine alınması için düzenleme yapıldığını ifade etti.

Hindistan'ın sivil havacılık güvenliği kurumu olan Sivil Havacılık Güvenliği Bürosu Haziran ayında sahte ihbarda bulunanlara beş yıl uçuş yasağı getirilmesini önermişti.