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Hindistan Donanması, kaçırma girişimine müdahale etti - Son Dakika
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Hindistan Donanması, kaçırma girişimine müdahale etti

Hindistan Donanması, Liberya bayraklı bir dökme yük gemisine yönelik kaçırma girişiminin ardından Umman Denizi'nde gemi ve devriye uçağı konuşlandırdığını duyurdu. Gemi mürettebatı güvende olduğu ve 21 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Hindistan Donanması, kaçırma girişimine müdahale etti
05.01.2024 - 21:21,  Güncelleme: 21:21
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YENİ Hindistan Donanması, Liberya bayraklı bir dökme yük gemisine yönelik kaçırma girişiminin ardından Umman Denizi'nde gemi ve devriye uçağı konuşlandırdığını duyurdu.

Hindistan Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, Umman Denizi'nde bulunan Liberya bayraklı "MV Lila Norfolk" adlı geminin, 5 ya da 6 silahlı kişinin gemiye atladığına dair İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları portalına bildirimde bulunduğu aktarıldı.

"MV Lila Norfolk"un Brezilya'dan Bahreyn'e yük taşıdığı kaydedildi.

Geminin yardım amaçlı başka bir alana yönlendirildiğine işaret edilen açıklamada, bunun üzerine Hindistan'ın bölgede bir gemi ve bir devriye uçağı konuşlandırdığı belirtildi.

Söz konusu devriye uçağının sabah saatlerinde gemi mürettebatıyla iletişime geçtiği ve gemidekilerin güvende olduğu haberini aldığı ifade edilen açıklamada, hem devriye uçağı hem de Hindistan Donanmasına ait geminin söz konusu gemiye eşlik ettiği kaydedildi.

Kaçırma girişimini ise henüz üstlenen olmadı.

Hindustan Times'ın haberine göre ise Hindistan Donanması sözcüsü Vivek Madhwal gemiye kurtarma operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Söz konusu silahlı kişilerin gemide olmadığına dikkati çeken Madhwal, "Gemide bulunan 15 Hintli dahil 21 kişinin tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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