Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi - Son Dakika
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi

Hindistan\'ın başkenti Yeni Delhi\'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sıcak hava dalgalarının etkisiyle 49,9 derece ölçülerek tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi. Ülkenin diğer bazı kentlerinde de sıcaklık 49 dereceyi aşarken, Racastan eyaletinin Churu bölgesinde ise sıcaklık 50,5 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaklık etkilerinin ise 30 Mayıs'tan sonra azalması bekleniyor.

29.05.2024 12:21
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YENİ Sıcak hava dalgalarının etkisini sürdürdüğü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, 49,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamaya göre, başkent Yeni Delhi'ye bağlı iki bölgede dün 49,9 derece ölçülen sıcaklık, kentte şimdiye kadar ölçülen "en yüksek sıcaklık" olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada, ülkenin diğer bazı kentlerinde sıcaklığın 49 dereceyi aştığı, Racastan eyaletinin Churu bölgesinde ise sıcaklığın 50,5 dereceye ulaştığı bildirildi.

Ülkenin kuzeybatı ve merkez eyaletlerinde hissedilen aşırı sıcaklık etkilerinin, 30 Mayıs'tan sonra giderek azalmasının beklendiği belirtildi.

IMD, 21 Mayıs'ta, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren "şiddetli sıcak hava dalgası" nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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