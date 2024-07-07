Hindistan'ın Bihar eyaletinde yıldırım çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti

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YENİ DELHİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar eyaletinde yıldırım çarpması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Hindistan resmi radyosu All India Radio'nun (AIR) Cumartesi günü bildirdiğine göre eyalette son 24 saattir devam eden yoğun yağış ve yıldırımlarla seyreden gök gürültülü fırtınalar, Bihar'ın 10 bölgesini etkisi altına aldı.

Hayatını kaybedenlerinin çoğunun, yıldırım düştüğü sırada tarlada çalışan ya da yağmurda ağaç altına sığınan kişiler olduğu bildirildi.

Hindistan Meteoroloji İdaresi, Bihar'ın kuzey, güneydoğu ve güney-iç kesimlerinde önümüzdeki 24 saat içinde gök gürültüsü ve yıldırımlarla seyreden şiddetli yağış için sarı alarm verdi.

Her yıl muson sezonunun başlamasıyla Hindistan'da yüzlerce kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybediyor.