Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çatışmalar: 7 asker ve 6 direnişçi öldü - Son Dakika
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çatışmalar: 7 asker ve 6 direnişçi öldü

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 7 Hint askeri ve 6 direnişçi öldü. Saldırılar, Başbakan Narendra Modi'nin Rusya ziyareti sırasında gerçekleşti. Cammu Keşmir'de son dönemde artan saldırılar, bölgedeki tarihi Keşmir sorununu yeniden gündeme getirdi.

09.07.2024 09:31
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Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 7 Hint askeri ve 6 direnişçi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cammu Keşmir'in Kathua bölgesine bağlı Machedi kırsalında Hint askerlerini taşıyan araca direnişçiler tarafından el bombası ve otomatik silahlarla saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırıda 5 askerin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını belirterek, kaçan direnişçilerin yakalanması için operasyon başlatıldığını açıkladı.

Kulgam bölgesinde çıkan 2 ayrı çatışmada ise 2 asker yaşamını yitirdi, 6 direnişçi öldü.

Saldırıların, Başbakan Narendra Modi'nin Rusya'yı ziyareti sırasında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Son dönemde Cammu Keşmir'de saldırılar arttı.

Hindu hacıları taşıyan otobüse 9 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Tarihi Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercih yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı.

Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın idaresinde kaldı.

Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağı"na bölmüştü.

Pakistan da kendisine bağlı Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çatışmalar: 7 asker ve 6 direnişçi öldü - Son Dakika

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