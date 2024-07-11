Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde sel felaketi: En az 22 kişi hayatını kaybetti

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YENİ DELHİ, 11 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde son 24 saat içinde yağmur kaynaklı felaketlerde en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Afet yardım departmanı yetkililerinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, aralıksız yağmur nehirlerde su seviyelerinin yükselmesine ve eyaletteki 12 bölgede 600'den fazla köyün sular altında kalmasına yol açtı.

1000 dönümü aşkın tarım arazisi sel nedeniyle sular altında kalırken, bu durumdan yaklaşık 800.000 insan etkilendi.

Yardım ve kurtarma ekipleri 10.000'den fazla kişiyi güvenli bölgelere tahliye etti.

Sağanak muson yağmurları Hindistan'ın pek çok eyaletinde su baskını ve sel benzeri durumları tetiklerken, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde büyük bir sel meydana geldi.