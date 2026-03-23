Hindistan ve ABD Enerji Güvenliğini Görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesinde enerji güvenliği konusunu ele aldı.

Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Rubio ile telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmenin "Batı Asya çatışması" (ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri) ve bunun uluslararası ekonomi üzerindeki etkisine odaklandığını belirten Jaishankar, özellikle "enerji güvenliği endişelerini" ele aldıklarını kaydetti.

Jaishankar ayrıca, iki tarafın da iletişimde kalma konusunda anlaştığını aktardı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.