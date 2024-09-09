Modi ve Al Nahyan'dan Nükleer Enerji İşbirliği

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan, nükleer enerji alanında işbirliği sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptına imza attı.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Modi, ülkeye ziyarette bulunan Veliaht Prens Al Nahyan'ı, başkent Yeni Delhi'de ağırladı.

Görüşmede, çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunu ele alan Modi ve Al Nahyan, özellikle nükleer enerji, kritik mineraller ve yapay zeka gibi konularda yeni işbirliklerinin sağlanması gerektiğinin önemine dikkati çekti.

Modi ve Al Nahyan, ayrıca nükleer enerjide işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalayarak, bu kapsamda karşılıklı yatırımın artmasının beklendiğini ifade etti.