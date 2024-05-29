Hindistan ve Bangladeş'te Remal Siklonu: Ölü Sayısı 55'e Yükseldi - Son Dakika
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Hindistan ve Bangladeş'te Remal Siklonu: Ölü Sayısı 55'e Yükseldi

Hindistan ve Bangladeş\'te Remal Siklonu: Ölü Sayısı 55\'e Yükseldi

Hindistan'ın Mizoram eyaletinde 40 kişi, Bangladeş'te ise 15 kişi olmak üzere Remal siklonunun yol açtığı sel ve toprak kayması gibi olaylar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi. Fırtına, evlerin ve altyapının hasar görmesine neden oldu ve Bangladeş'te 800 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Hindistan'da ise fırtına ve şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması, bir taş ocağının çökmesine ve 15 işçinin ölümüne yol açtı.

29.05.2024 09:49
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YENİ Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan Remal siklonunun yol açtığı sel ve toprak kayması gibi olaylar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e çıktı.

Hindistan'ın Mizoram eyaleti yetkilileri, tropik fırtına nedeniyle toplam 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, Hindistan'da fırtına nedeniyle evlerin ve altyapının da hasar aldığını kaydetti.

Bangladeş'te ise ülke genelinde etkili olan siklon nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.

Böylece Remal siklon fırtınası nedeniyle iki ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Bangladeş kıyıları ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Remal siklonu, sağanak yağış ve şiddetli rüzgarlar getiriyor.

Fırtına nedeniyle Bangladeş'te 800 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Hindistan'da ise fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöken taş ocağında dün 15 işçinin öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan ve Bangladeş'te Remal Siklonu: Ölü Sayısı 55'e Yükseldi - Son Dakika

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