Hindistan ve Filipinler Stratejik Ortaklık İlan Etti

Hindistan ve Filipinler, ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldıklarını duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından, Filipinler Dışişleri Bakanlığından ortak bir deklarasyon yayımlandı.

Deklarasyonda, iki ülke arasındaki ilişkilerin 75'inci yıl dönümü kapsamında bir araya gelen tarafların, ilişkileri "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme kararı aldıkları ifade edildi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre Modi, stratejik ortaklığın faaliyete geçmesi için bir eylem planı hazırlandığını belirtti.

Modi, Hint-Pasifik bölgesinde barış, güvenlik ve refah çağrısı yaptı.