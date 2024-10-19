Hınıs'ta Kursiyerler Sınava Giremedi - Son Dakika
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Hınıs'ta Kursiyerler Sınava Giremedi

Hınıs\'ta Kursiyerler Sınava Giremedi

Ehliyet sınavı günü kapalı bina nedeniyle 15 kursiyer sınava giremedi, polis tutanak tuttu.

19.10.2024 14:43
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ERZURUM'un Hınıs ilçesinde 15 kursiyer, ehliyet sınavının yapılacağı bina kapalı olunca sınava giremedi. Kursiyerler, polis çağırıp tutanak tutturarak evlerine gitti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Ekim 2024'de saat 10.00'da düzenlenen 'Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyeri E-Sınavı'na Erzurum'un Hınıs ilçesinde girmek isteyen adaylar, e-sınavın yapılacağı binanın kapalı olması nedeniyle giremedi. Binada görevli ve memur bulunmaması üzerine ne yapacaklarını şaşıran kursiyerler, İlçe Emniyet Amirliği'ni arayarak sınavın yapılacağı yere ekip istedi. Gelen ekibe tutanak tutturduklarını söyleyen kursiyerlerden Asiye Elbahadır (25), "Bizlere verilen sınav giriş belgelerinin üzerinde bugünün tarihi yazıyor. Yazılı sınavın yapılacağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü e-sınav Merkezi'nin önüne geldiğimizde kapılar kapalıydı. Biz de polis çağırıp, tutanak tutturarak evlerimize gittik. Ne olacak, bilemiyoruz. Hakkımız gasbedildi, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu. Bir kursiyer de yanlarına gelen İlçe Milli Eğitim müdürlüğü yetkililerinin oluşacak hak mağduriyetinin giderileceğini söylediğini belirtti.

Haber: Turgay İPEK/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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