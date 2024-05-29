Hint gemisi Sokotra açıklarında battı, 1 kişi kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hint gemisi Sokotra açıklarında battı, 1 kişi kayboldu

Hint gemisi Sokotra açıklarında battı, 1 kişi kayboldu

Yemenli yetkililer, Hint Okyanusu'ndaki Sokotra Adası açıklarında bir Hint gemisinin battığını ve olayda 9 kişilik mürettebatın birinin kaybolduğunu duyurdu. Gemideki diğer 8 mürettebat ise kurtarıldı.

29.05.2024 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemenli yetkililer, bir Hint gemisinin Hint Okyanusu'ndaki Sokotra Adası açıklarında battığını, olayda 9 kişiden oluşan mürettebatan birinin kaybolduğunu, 8'inin kurtarıldığını duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Sokotra'daki Sahil Güvenlik Kuvvetleri Müdürü Said el-Asmehi, 600 ton çimento taşıyan bir Hint gemisinin Sokotra'nın 30 mil açıklarında battığını açıkladı.

Asmehi, Sokotra'daki yerel yetkililerin, geminin battığı yere bir tekne gönderdiğini ve gemideki 9 mürettebattan 8'inin kurtarıldığını, 1'inin ise kaybolduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hint gemisi Sokotra açıklarında battı, 1 kişi kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:14 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
18:37 Brezilya, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı
18:25 Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye’yi ilgilendirmez Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye'yi ilgilendirmez
15:02 Müdür yardımcısı öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı Müdür yardımcısı öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
22:55 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı
22:55 Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
22:45 Lig bitti, kavga bitmedi Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı
21:57 Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır
21:47 Ali Koç’tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran’da kim olduğunu öğreneceksiniz Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran'da kim olduğunu öğreneceksiniz
21:28 A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım’a gönderildi A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi
20:49 Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’den alacağım yok“ diyen Ali Koç’a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman
20:26 “Refah’taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı“ sorusuna Blinken’dan kaçamak yanıt "Refah'taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna Blinken'dan kaçamak yanıt
19:59 Aziz Yıldırım transferi bitirdi Jose Mourinho imzayı attı Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 02:19:54. #1.13#
SON DAKİKA: Hint gemisi Sokotra açıklarında battı, 1 kişi kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement