Hipospadias Ameliyatında Sünnet Derisi Kullanımı ve Ailelere Uyarılar - Son Dakika
Hipospadias Ameliyatında Sünnet Derisi Kullanımı ve Ailelere Uyarılar

08.04.2026 14:25
Uzman Dr. Galib Baıramovı, hipospadiasın erkek çocuklarda idrar deliğinin anormal konumlanmasını ve bu durumun cerrahi tedavi yöntemlerini açıkladı. Erken sünnetin sorun yaratacağına dikkat çekiyor.

Uzman Dr. Galib Baıramovı, hipospadiasın erkek çocuklarında idrar deliğinin penisin uç kısmında değil, alt yüzeyinde bulunması durumu olduğunu açıkladı. Hastalık, her 250-300 erkek doğumunun birinde görülüyor ve nedeni tam olarak bilinmiyor, genetik ve çevresel faktörler etkili olabilir. Belirtiler arasında idrar deliğinin aşağıda olması, penis eğriliği ve yarım sünnet görünümü bulunuyor.

Baıramovı, hipospadias olan çocuklarda sünnetin önemine dikkat çekerek, ailelerin normal sünnet yaptırmaması gerektiğini vurguladı. Ameliyatta eksik idrar kanalını oluşturmak için çocuğun kendi sünnet derisi yama olarak kullanılıyor, bu nedenle erken sünnet değerli dokuyu kaybettirip cerrahi süreci zorlaştırabilir. Tedavi cerrahi olup, ameliyatla idrar deliği düzeltiliyor, penis eğriliği gideriliyor ve estetik görünüm sağlanıyor. En uygun ameliyat zamanı 6-18 ay arasıdır, çünkü çocuk bu süreci hatırlamaz ve psikolojik etkiler azalır.

Ameliyat sonrası sürecin zor olmadığını, başarı oranlarının yüksek olduğunu belirten Baıramovı, tedavi edilmeyen hipospadiasın sosyal ve cinsel sorunlara yol açabileceğini ekledi. Ailelerin şüphe durumunda uzmana danışması öneriliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sünnet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hipospadias Ameliyatında Sünnet Derisi Kullanımı ve Ailelere Uyarılar - Son Dakika

SON DAKİKA: Hipospadias Ameliyatında Sünnet Derisi Kullanımı ve Ailelere Uyarılar - Son Dakika
