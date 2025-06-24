Erzurum'un Tortum ilçesinde ormanlık alanda sarp kayalık üzerine inşa edilen ve yüzyıllardır ayakta kalan tescilli Hırçer Kalesi dronla görüntülendi.
İlçeye bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi'nde Orta Çağ döneminde yapıldığı değerlendirilen Hırçer Kalesi, ormanlık alanın ortasında, sarp kayalık üzerine inşa edilen görkemli yapısıyla dikkati çekiyor.
Konumu itibarıyla sadece patika yoldan geçilerek ulaşılan tarihi kale, moloz taş kullanılarak yapılmış.
Ulaşımının zorluğu sayesinde yüzyıllardır ayakta kalan kalenin sur duvarlarının büyük kısmı hala sağlam şekilde bugüne ulaşmış durumda. Yıkık olan bölümler ise zamanla iklim koşullarının etkisiyle tahrip olmuş.
Kalenin giriş kapısının bulunduğu alandaki duvarlar büyük ölçüde yıkılmış olsa da yapı genel hatlarıyla ayakta kalmayı sürdürüyor. Sur duvarlarında yer yer pencere açıklıkları bulunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 21 Ağustos 2013'te "korunması gereken kültür varlığı" olarak tescillenen Hırçer Kalesi, zaman zaman doğa tutkunlarının rotasına giriyor.
Tarihi ve doğal dokusuyla dikkati çeken kale dronla görüntülendi.
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