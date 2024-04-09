Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ikindi namazı sonrası dualarla ziyarete kapatıldı.
Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ramazan boyunca ziyarete açılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif için vatandaşlar bugün de yoğunluk oluşturdu.
Uzun kuyrukların görüldüğü ziyarette bazı vatandaşların duygulandığı anlar dikkati çekti.
Hırka-i Şerif, ikindi namazı sonrası yapılan dua ile ziyarete kapatıldı.
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Karabük'te Aydınlıkevler istikametinden Polis Meslek Eğitim Merkezi istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak alana savruldu. Kazada otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile plakasız ATV çarpıştı. Kazada ATV'deki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, aday sayısının fazla olmasının bir bölünmeye vesile olmayacağını belirterek, hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceğini düşünmediğini ifade etti. Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunmadığını ancak genel başkanın aday olması durumunda görüşmesinin doğal olduğunu söyledi. Adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklere sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inandığını vurguladı.
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