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Hırsızın eli, kanser hastası yaşlı adamın ekmek teknesine uzandı

Hırsızın eli, kanser hastası yaşlı adamın ekmek teknesine uzandı

Elazığ'da gırtlak kanseri olan ve sara hastası olan Saim Yaşar'ın ayakkabı boya sandığı ve malzemeleri çalındı. Durumdan haberdar olan Rızaiye Gönül Elçileri Derneği üyeleri, Saim amcaya yeni malzemelerini teslim ederek biriken bakkal borcunu ödedi.

03.02.2024 00:18
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Hırsızın eli, kanser hastası yaşlı adamın ekmek teknesine uzandı

Gırtlak kanseri, akciğerinde yara olan ve sara hastası Saim Yaşar'ın ayakkabı boya sandığı çalındı

ELAZIĞ - Elazığ'da vicdanları sızlatan hırsızlık olayında gırtlak kanseri Saim Yaşar'ın ekmek teknesi olan ayakkabı boya sandığı ve malzemeleri çalındı.

Durumdan haberdar olan Rızaiye Gönül Elçileri Derneği üyeleri ise sandık, boya ve fırça alarak evinde ziyaret ettikleri Saim amcaya yeni malzemelerini teslim ederek biriken bakkal borcunu ödedi.

Elazığ'da yürekleri dağlayan bir hırsızlık olayı Olgunlar Mahallesi'nde yaşandı. Gırtlak kanseri, akciğerinde yara ve sara gibi hastalıkları olan Saim Yaşar'ın tek geçim kaynağı olan ayakkabı boyama sandığı ve malzemeleri çalındı. Durumdan haberdar olan Rızaiye Gönül Elçileri Derneği üyeleri, Saim amcaya destek olmak için harekete geçti. Dernek üyeleri, yeni bir ayakkabı boyama sandığı, boya ve fırça başta olmak üzere gerekli malzemeleri alarak Saim Yaşar'ın evine ziyarette bulundu. Gönüllüler, yeni malzemelerini teslim ettikleri Yaşar'a gıda desteğinde bulundu ve onun biriken bakkal borcunu da ödeyerek kendisine maddi destekte bulundu. Yaklaşık 20 bin liralık destekte bulunan dernek üyeleri, hayırseverler vasıtasıyla yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Saim amcayı, daha öncesinden bu mahallede yardım götürdüğümüz bir aile vesilesiyle tanıdık"

Bir nebze de olsa yardımda bulunmak istediklerini dile getiren derneğin gönüllü çalışanlarından Muhammed Yaşar, "Saim amcayı, daha öncesinden bu mahallede yardım götürdüğümüz bir aile vesilesiyle tanıdık. Amcamızın kısa bir süre önce boyaları çalınmış. Kendisi ayakkabı boyacılığı ile uğraşıyor ve Saim amcayı bulduk. Hem gırtlak kanseri hem akciğerinde yaraları olan bir amcamız ayrıca sağ gözünde de görme engeli var. Saim amcamız maddi değeri yüksek günlük çok ilaç kullanıyor ve tek geçim kaynağı sadece ayakkabı boyacılığı. Biz de Rızaiye Gönül Elçileri Derneği olarak malzemelerini temin ettik. Ayakkabı sandığı ve boyaları aldık ve Saim amcamıza teslim ettik. Gönül isterdi ki Saim amcamız daha sağlıklı olsun ve bu işi de yapmak zorunda kalmasın. Elazığ halkından isteğimiz Olgunlar mahallesinde yaşayan Saim amcamızı unutmamasıdır. Ayrıca, Saim amcamıza gıda desteğinde de bulunduk" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hırsızın eli, kanser hastası yaşlı adamın ekmek teknesine uzandı - Son Dakika


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