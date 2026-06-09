Hırsızlık suçlusu İnegöl\'de yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında kaçan ve polis ile jandarma ekiplerinin takibiyle yakalanan Ali Çolakoğlu (36) tutuklandı. Çolakoğlu'nun 7 ayrı hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ali Çolakoğlu'nun üst aramasını yapıp, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlenen şüpheli, polis ekipleri işlem yapmak istediği sırada aniden koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, takip ettiği şüpheliyi bölgede görev yapan jandarma ekiplerinin de desteğiyle yakalayıp, gözaltına alındı.

TAKİP ANI KAMERADA

Polisin şüpheliyi takibe aldığı anlar kameraya yansıdı. Kendisini yakalayan polislere, "Gözünü seveyim, sen 'Dur' dedin durdum ağabey" diyen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.