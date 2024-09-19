Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı

Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı

İstanbul'da iki evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 22 yaşındaki Ebru U., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. 102 suç kaydı bulunan Ebru isimli kadının hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

19.09.2024 17:52  Güncelleme: 18:18
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İstanbul'da yaşanan olayda Beylikdüzü ve Sarıyer'deki iki evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Ebru U. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızlıktan 102 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ebru U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'un göbeğince yüz binlerce liralık hırsızlık! 102 sabıka kaydı varmış

DİĞER ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

11 Eylül 2024'de Beylikdüzü'ndemeydana gelen olayda bir eve giren hırsızlar, 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Polis bu olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüphelilerin 16 Eylül 2024 tarihinde Sarıyer'de bulunan bir başka evden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. İki evden toplam 400 bin liralık ziynet eşyası çalındığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları üzerinde yaptığı çalışmanın ardından hırsızları tespit etti. Görüntülerde kadın hırsızların 3-4 kişilik gruplar halinde dolaştıkları ve apartmanları dolaşarak soyacakları boş daireleri tespit ettikleri belirlendi. Polis kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Ebru U.'yu önceki gün gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin daha önceden 102 suç kaydı olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Yetkililer, kimlikleri tespit edilen diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un göbeğince yüz binlerce liralık hırsızlık! 102 sabıka kaydı varmış
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hasan Akbulut:
    102 suç kaydı var ve hâlâ 20 yıl 30 yıl hapis cezası almadıysa suç işlemekte ısrar suçundan o zaman tebrik etmek lazım. Cezası çekilmeyen suçlar böyle cesaretini arttırıyor işte insanların. 78 0 Yanıtla
  • Adem Kaçar:
    Akıllarda tek bir soru . Neden o zaman dışarda ? 58 0 Yanıtla
  • BARAN DEMİR:
    102 suç kaydı ve 22 yaşında ve de dışarıda. İlginç !!! 45 0 Yanıtla
  • Emin Ersahin:
    Bu aqmun faqısesını salarsanız sızınde aq 34 0 Yanıtla
  • Sagamore:
    tepeden başlayan mesleki dayanışma sonuç hepsi dışarıda 19 5 Yanıtla
  • Ferit Türkmen:
    Adalet bakanının mahkeme hakimini göreve yapmasını davet ediyorum 24 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    bazen düşünüyorum eşek gibi çalışmakla salaklikmi ediyorum 15 0 Yanıtla
  • ceysu:
    Nasıl cesaret ediyorlar aklım ermiyor 15 0 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Bir esnaf 20 çek yazsa ( ödeyemese) mükerrer işlemden 5 yıl hapis cezası veren mahkeme 100 kusur hırsızlığa 6 ay bile vermiyor 11 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    hızlı Gonzalez:) 9 0 Yanıtla
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