Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı

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İstanbul'da yaşanan olayda Beylikdüzü ve Sarıyer'deki iki evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Ebru U. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızlıktan 102 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ebru U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

11 Eylül 2024'de Beylikdüzü'ndemeydana gelen olayda bir eve giren hırsızlar, 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Polis bu olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüphelilerin 16 Eylül 2024 tarihinde Sarıyer'de bulunan bir başka evden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. İki evden toplam 400 bin liralık ziynet eşyası çalındığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları üzerinde yaptığı çalışmanın ardından hırsızları tespit etti. Görüntülerde kadın hırsızların 3-4 kişilik gruplar halinde dolaştıkları ve apartmanları dolaşarak soyacakları boş daireleri tespit ettikleri belirlendi. Polis kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Ebru U.'yu önceki gün gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin daha önceden 102 suç kaydı olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Yetkililer, kimlikleri tespit edilen diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.