Hırsızlık yapan Mahmut K. tutuklandı

06.05.2026 02:51
Adana'da bir haftada 1 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet çalan Mahmut K. güvenlik kamerasıyla yakalandı.

ADANA'da bir haftada 1 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet çalan Mahmut K. (26), güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim" diyen Mahmut K., tutuklandı.

Olay, 14 Nisan'da saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mahmut K., bir apartmanın bahçesinde park halindeki motosikletin yanına yaklaştı. Bir süre çevreyi kontrol eden Mahmut K., ardından gidon kilidini kırdığı motosikleti çaldı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah motosikletinin çalındığını fark eden A.G., durumu polise bildirdi. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin, bir hafta içerisinde Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde 4 elektrikli bisiklet daha çaldığını saptadı. Saklandığı evi belirleyen polis, adrese yaptığı baskında şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mahmut K. ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Olay tarihlerinde, belirtilen yerlere hiç gitmedim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

