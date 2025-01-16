Hırsızlık zanlısı Osmaniye\'de güvenlik kameralarıyla yakalandı

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OSMANİYE'de hırsızlık başta olmak üzere 46 suçtan kaydı olan Sezer G., 777 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek, saklandığı yerde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birden fazla ikamet, otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede, 777 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini ve kaldığı adresi belirledi. Harekete geçen ekipler, çeşitli suçlardan toplam 46 kaydı bulunduğu belirlenen Sezer G.'yi, kaldığı adrese düzenlediği operasyonla, bahçedeki odunluk içerisinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli adliyede tutuklanan Sezer G.'nin ev, iş yeri ve araçlardan gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,