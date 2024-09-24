Baby Lasagna adıyla tanınan Hırvat şarkıcı Marko Purisic, "Meow Back Tour" başlıklı turne kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
"Rim Tim Tagi Dim" ile 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hırvatistan'a ikincilik getiren 29 yaşındaki şarkıcı, 24 Nisan 2025'te IF Performance Hall Beşiktaş'ta konser verecek.
Genç şarkıcı, 2025'in bahar aylarında Avrupa turnesini gerçekleştirecek.???????
Son Dakika › Güncel › Hırvat Şarkıcı Baby Lasagna İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika
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