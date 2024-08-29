Hırvatistan'da orman yangını: 700 hektardan fazla alan kül oldu - Son Dakika
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Hırvatistan'da orman yangını: 700 hektardan fazla alan kül oldu

Hırvatistan'ın Split şehri yakınlarında hafta başında yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını nedeniyle 700 hektardan fazla alan kül olurken, 1 itfaiye görevlisi yaralandı. Yangın kontrol altına alındı.

29.08.2024 20:53
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- Hırvatistan'da orman yangını: 700 hektardan fazla alan kül oldu

ZAGREB - Hırvatistan'ın Split şehri yakınlarında hafta başında yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını nedeniyle 700 hektardan fazla alan kül olurken, 1 itfaiye görevlisi yaralandı.

Hırvatistan'ın ikinci büyük şehri Split yakınlarında hafta başında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını başladı. Dün kontrol altına alınmaya başlanan fakat akşam saatlerinde yeniden hız kazanan yangına gece saatlerinde 80 itfaiye aracı ve 250 itfaiye eri müdahale etti. Alevlerle mücadele eden ekipler yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engellerken, 1 itfaiye görevlisi hafif yaralandı. Yangın nedeniyle 700 hektardan fazla alan kül oldu.

"Yangın kontrol altına alındı"

İtfaiye Şefi Slavko Tucakovic bu sabah yaptığı açıklamada, "Yangın bölgesinin kuzey kısmında etkili olan güçlü rüzgar nedeniyle yangın yeniden alevlendi ve bölgedeki konutlar için tehdit haline geldi. Ayrıca arazinin ulaşılması güç olması da yangın söndürme çalışmalarını kötü etkiledi" dedi.

İtfaiye görevlilerinin hızlı müdahaleleri sayesinde yangının yayılmasının durdurulduğunu belirten Tucakovic, "Yangın kontrol altına alındı. Bu sabah durum daha iyi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hırvatistan'da orman yangını: 700 hektardan fazla alan kül oldu - Son Dakika

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