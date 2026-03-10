Hisar Okulları'nda 30. Yıl Kutlaması

Hisar Okulları 30. yıl kutlamaları kapsamında kültür, sanat ve eğitim odaklı bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile uluslararası caz sahnesinin önde gelen davulcularından Ferit Odman aynı sahneyi paylaşacak.

Hisar Okulları Atatürk Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konser, 8 Nisan akşamı saat 20.00'de yapılacak.