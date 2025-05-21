Hisarlık Yaylası'nda Bahar Şöleni

Orta Toroslardaki yaylalar görsel şölen sunuyor

KONYA - Konya'nın Hadim ilçesindeki Geyik Dağları'nın eteklerinde yer alan yaklaşık bin 900 rakımlı Hisarlık Yaylası, baharın gelmesiyle yemyeşil arazilerde açan düğün çiçekleri ile adeta görsel şölen yaşatıyor.

Kuraklık ve iklim değişikliğinin en çok hissedildiği yerlerden birisi olan Hisarlık Yaylası temiz havası, düğün çiçekleriyle bezenmiş çayırları ve soğuk kar sularının beslediği menderesleri ile yaylacılar, piknikçi ve doğa tutkunlarını ağırlamaya başladı. Her sene yerli ve yabancı yüzlerce turist ağırlayan yayla, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Bozkır ilçesinden yaylaya göçenler de burada temiz hava ve buz gibi suyun tadını çıkarıyor.

Ailesiyle birlikte yaylaya göçen Halil Büyükatalay, yaylanın bu zamanlarda gezme vakti olduğunu söyledi. Bölgenin doğal güzelliğinin birçok insanı yaylaya çektiğini belirten Büyükatalay, "Şu an için burası yalancı cennet. Görmek isteyenler varsa buyursun gelsin. Eskiden sürü sürü davarlarımız olurdu. Şimdilerde çok az insan yaylaya göç ediyor. Ama pazar günü yaylaya gelirsen sürekli flaşlar patlıyor. Ailecek çıkıp geliyorlar. Hatta geçen gün birisi buranın yalancı olduğunu ve bayıldığını söyledi. Buranın vakti toplamda 3 aydır. Çiçeklerin ömrü ise 1 ay kadardır. Yarın hayvanlar yaylaya gelince tepeleyip gidecekler" dedi.

Yayla sakinlerinden Abdullah Çağlar ise, "Yaylamız Konya Bozkır'ın içinde cennetten bir köşe. Yazın, mayıs ayı başlarında köylülerimiz yaylaya göçer. Eylül, ekim aylarında da köye döner. Yaylamız fotoğraf çektirmek için çok güzeldir. Havası güzel, suları buz gibidir. Gelmek isteyen varsa buyurup gelebilir. Bozkır havalisinde tekten sayılır" şeklinde konuştu.

(FÖB-İY-FM-