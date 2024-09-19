Hitit Keteninin Yeniden Hayata Dönüşü - Son Dakika
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Hitit Keteninin Yeniden Hayata Dönüşü

Hitit Keteninin Yeniden Hayata Dönüşü

3,500 yıllık keten kumaş, sosyal sorumluluk projesiyle yeniden üretilecek ve Çorum ekonomisine katkı sağlayacak.

19.09.2024 21:17
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Hititlerin önemli şehirlerinden Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık 3 bin 500 yıllık keten kumaş parçası, Çorum İş Kadınları Derneğince (İŞKAD) geliştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yeniden üretilerek, tekstil endüstrisine kazandırılacak.

"Eski dünyanın yeni masalı" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 3 bin 500 yıllık keten kumaşından esinlenilerek hazırlanan ve "Hitit keteni" adı verilen kumaş, tarihi Velipaşa Hanı'nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Basın toplantısında, "Hitit keteni" kumaşından tasarlanan ve üzerinde Hitit figürlerinin yer aldığı kıyafetler, Tiyatro Dördüncü Duvar üyeleri tarafından hazırlanan defile ile sergilendi.

İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, toplantıda yaptığı konuşmada, Şapinuva Antik Kenti'ne düzenledikleri ziyarette, dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ile sohbet ederken kumaştan haberdar olduklarını ve binlerce yıllık marka değeri olan kumaş için iş fikri geliştirdiklerini söyledi.

Bulunan kumaşın dokuma tekniği ve kullanılan malzemeyi tespit ederek, Denizli'deki bir kumaş tasarım atölyesinde, "Hitit keteni" adını verdikleri yeni kumaşı geliştirdiklerini belirten Kaleli, yeni ürünle ilgili marka tescil sürecini tamamladıklarını, coğrafi işaret tescili için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kaleli, "Bu kumaşın atkı ve çözgüsü, yani reçetesi, tarafımızca tescil edildi. Böylece artık Çorum'un bir keteni, Hitit keteni var." dedi.

Kaleli, yeni kumaşın Çorum'da üretilmesi için dokuma atölyesi kuracaklarını, burada hem kadınlara iş imkanı sağlamayı hem de Çorum'dan bir ürünün yurt dışına ihraç edilmesini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da Velipaşa Konağı'nda kurulacak dokuma atölyesi ile kadınlara keten kumaş dokuma eğitimi verileceğini bildirdi.

Dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ise tesadüfen buldukları kumaş parçasının 28 yıl sonra bir iş fikrine ilham olmasının mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Bir kumaşın 3 bin 500 yıl sonra bulunmasının mucizevi bir durum olduğunun altını çizen Süel, depo olarak kullanılan küplerin üzerini kapatmak için kullanılan kumaş parçasının özenle bulunduğu yerden alınıp Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde inceleyerek, kumaşın keten olduğunun bilimsel olarak ispatlandığını anlattı.

Süel, Hititlerde keten kullanımının yaygın olduğunun tabletlerden de anlaşıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ortaköy, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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