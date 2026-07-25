Hitit Kralı Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Hitit Kralı Sergisi Açıldı

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Yalburt Pınarı Anıtı'nı konu alan sergi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Başkentte, Hitit dönemine ait Yalburt Pınarı Anıtı'nı ve bölgede yürütülen arkeolojik çalışmaları konu alan "Yalburt Pınarı'nda Bir Hitit Kralı: Kırsal Alanda Arkeoloji ve Kültürel Miras" sergisi ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sergi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Taş Eserleri Salonu'nda açıldı.

Küratörlüğünü ABD'deki Illinois Chicago Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ömür Harmanşah ile Dr. Peri Johnson'ın Anadolu Medeniyetleri Müzesi yönetici ve uzmanlarının katkılarıyla üstlendiği sergi, Konya'nın Ilgın ilçesindeki Yalburt Yaylası'nda bulunan Hitit İmparatorluğu'na ait kutsal su anıtı ile bölgede yürütülen arkeolojik araştırmaları ziyaretçilerle buluşturuyor.

Videolar, fotoğraflar, arkeolojik buluntular, çizimler, saha defterleri ve arazi formlarının yer aldığı sergide, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Akşehir Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserler birlikte sergileniyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin geçmiş müze kazılarına ait arşiv belgeleri ve buluntularını yeniden araştırmaya açmayı amaçlayan proje kapsamında hazırlanan sergi, Illinois Chicago Üniversitesi ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin işbirliği ve kurumsal desteğiyle gerçekleştirildi.

Sergi, 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hitit Kralı Sergisi Açıldı - Son Dakika

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