Hitit Üniversitesi'ne Avrupa Dayanışma Sertifikası

Hitit Üniversitesi, uluslararasılaşma stratejileri kapsamında Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps - ESC) Kalite Sertifikası almaya hak kazandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Hitit Üniversitesinin sertifika ile Avrupa'da topluma yarar sağlayan gönüllülük projelerine öğrenci gönderebilecek seçkin yükseköğretim kurumları arasında yer aldığı bildirildi.

Sertifika sayesinde Hitit Üniversitesi öğrencilerinin Avrupa Gençlik Portalı üzerinden ilgi alanlarına ve özgeçmişlerine uygun projelere başvurarak yurt dışında gönüllü olarak görev alabileceklerine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Avrupa Birliği'nin gençlere yönelik önemli girişimlerinden biri olan Avrupa Dayanışma Programı (ESC); gençlerin kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Program kapsamında gençler, kendi ülkelerinde ya da yurt dışında gönüllülük, çalışma ve işbirliği faaliyetlerine katılarak kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirme fırsatı elde ediyor."