21:12 • •
19:45 • •
18:57 • •
Hizan Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında 2024 yılı mesleki eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda mesleki eğitimi geliştirme, iyileştirme, okul sanayi iş birliğinin, istihdamın artırılması ve sanayi alanında ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanların daha üst düzeyde yetiştirilmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.
Gelecek dönemde yürütülecek çalışmaların görüşüldüğü toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, şube ve okul müdürleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hizan Kaymakamı başkanlığında 2024 yılı mesleki eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika