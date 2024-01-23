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Hizan Kaymakamı başkanlığında 2024 yılı mesleki eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hizan Kaymakamı başkanlığında 2024 yılı mesleki eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında gerçekleştirilen 2024 yılı mesleki eğitim değerlendirme toplantısında, mesleki eğitimin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, okul-sanayi iş birliği, istihdamın artırılması ve nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, şube ve okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar da görüşüldü.

Hizan Kaymakamı başkanlığında 2024 yılı mesleki eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
23.01.2024 - 17:45,
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Hizan Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında 2024 yılı mesleki eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda mesleki eğitimi geliştirme, iyileştirme, okul sanayi iş birliğinin, istihdamın artırılması ve sanayi alanında ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanların daha üst düzeyde yetiştirilmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Gelecek dönemde yürütülecek çalışmaların görüşüldüğü toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, şube ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hizan Kaymakamı başkanlığında 2024 yılı mesleki eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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