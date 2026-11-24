Bitlis'in Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hizan Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Şehit öğretmenler anısına hazırlanan sinevizyon gösterimi ile "Hizan'da Öğretmen Olmak" adlı video izlendi. Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği programda müzik dinletisi sunuldu, emekli öğretmenlere plaket verildi.

Programa Kaymakam Mete Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.