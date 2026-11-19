Bitlis'in Hizan ilçesinde yaylalarda arıcılar, geleneksel yöntemlerle ürettikleri kara kovan balını hasat etmeyi sürdürüyor.

İlçenin zengin bitki örtüsüne sahip yüksek kesimlerinde ilkbahar aylarında bırakılan kovanlarda üretilen kara kovan balı, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal yöntemlerle elde ediliyor.

Söğüt dallarından örülen, etrafı çamurla sıvanarak hazırlanan özel sepet kovanlarda üretilen bal, arıcılar tarafından sonbahar mevsiminde hasat ediliyor.

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine, kara kovan balı hasadının yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi.

Bu yıl hem verim hem de kalite açısından iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Ekinci, ilçede yaklaşık 1800 ton bal rekoltesi beklediklerini ifade etti.

Hizan'da yaklaşık 80 bin kovan bulunduğunu anlatan Ekinci, "Yüksek kesimlere kar yağmadan hasat yapmıyoruz. Balın kalitesi ve mumun içerisindeki nem oranı istenilen seviyeye gelmeden kesim gerçekleştirmiyoruz." dedi.

Arıcılık yapan Şükrullah Yaldız da bal hasadı çalışmalarının sonuna geldiklerini dile getirdi.

İlkbaharda yaylalara bıraktıkları kovanlara sezon boyunca müdahale etmediklerini belirten Yaldız, "Sepet kara kovan balımızın kalitesi ve doğallığı, bölgemizdeki geven ve kekik başta olmak üzere zengin bitki örtüsünden kaynaklanıyor. Bu yılki rekolteden dolayı bizler ve diğer arıcı arkadaşlarımız mutlu olduk." diye konuştu.