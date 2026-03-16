Hizan'da Kaya Düşmesi Yolunu Kapatmıştı

Bitlis'in Hizan ilçesinde düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Çayır-Yelkıran-Bozpınar grup köy yoluna yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaya parçalarını temizledi.
Ekipler, çalışmanın ardından güzargahta trafiği sağladı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?