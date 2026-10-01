Hizan\'da sağanak yükseklerde kara dönüştü, yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlar beyazladı

Hizan'da sağanak yükseklerde kara dönüştü, yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlar beyazladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kolludere köyü çevresindeki yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlar beyaz örtüyle kaplanırken kar yağışı doğada güzel görüntüler oluşturdu.
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçeye bağlı Kolludere köyü çevresindeki yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgedeki dağlık alanlarda etkili olan kar yağışı, doğada güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
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