Hizan'da Sondaj Çalışmaları Başladı

Bitlis'in Hizan ilçesinde su ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışmaları başlatıldı.
Yenikent Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Yahya Şam, yetkililerden bilgi aldı.
Şam, gazetecilere, vatandaşların temiz suya erişimini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini belirten Şam, şunları kaydetti:
"Sondaj çalışmamız modern tekniklerle yürütülüyor. Mevcut su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak, ilçemizin gelecekti su ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Çalışmamız tamamlandığında vatandaşlarımız daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak."
