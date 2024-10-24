Hizbullah'dan İsrail'e Füze Saldırısı

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BEYRUT/KUDÜS, 24 Ekim (Xinhua) -- Hizbullah, Tel Aviv'in banliyölerinde bulunan ve Ta'a olarak bilinen İsrail Askeri Sanayi Limited Şirketi'ni füzelerle hedef aldığını ileri sürdü.

Hizbullah yaptığı açıklamada saldırıda "hedeflerin tam isabetle vurulduğunu" kaydetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Çarşamba akşamı Lübnan'dan İsrail'in merkezine doğru dört füze fırlatıldığını, bunlardan ikisinin önlendiğini ve diğer ikisinin isabet ettiğini ancak can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

İsrail devlet kanalı Kan TV ise Filistinli kaynaklara dayandırdığı haberinde bir füzenin Batı Şeria'daki Kalkilya şehri yakınlarına düştüğünü, bir kişinin hafif yaralandığını ve bir arabanın hasar gördüğünü bildirdi.