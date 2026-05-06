Hizbullah'dan Müzakere Reddiyesi

06.05.2026 02:41
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri reddettiklerini ve silah bırakmayacaklarını belirtti.

Kasım, Hizbullah'ın Telegram kanalından yayımlanan mesajında, "Doğrudan müzakereleri kesin olarak reddediyoruz. Doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir, bizi yakından ya da uzaktan ilgilendirmez." ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetimin Lübnan'ın haklarından taviz verdiğini öne süren Kasım, doğrudan müzakerelerin durdurulması ve dolaylı görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu.

Kasım, Hizbullah'ın "Lübnan'ı ve halkını savunmaya yönelik direnişini sürdürdüğünü" vurgulayarak, sorunun temelinde İsrail'in saldırılarının bulunduğunu ve direnişin bu saldırılara "tepki" niteliği taşıdığını ifade etti.

"Savunmadan ve silahımızdan vazgeçmeyeceğiz." diyen Kasım, bunun İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle mevcut aşamada gerekli olduğunu dile getirdi.

Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes sürecine de değinen Kasım, ateşkesin sağlanmasında İran'ın rolüne dikkati çekerek Tahran'a teşekkür etti.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

Lübnan ile İsrail arasında 30 yılı aşkın süredir kesintiye uğrayan üst düzey temas, 14 Nisan'da ABD'nin başkentinde yeniden kuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

Washington'daki temas, iki ülke arasında uzun süredir kapalı diplomatik kanalların yeniden açılması açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Taraflar 24 Nisan'da da Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

