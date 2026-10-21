Şanlıurfa\'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti

Şanlıurfa’da isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi, bir kişi tarafından terk edilmiş bir metruk eve getirilerek, önce küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Ardından saldırgan, eline aldığı sopa, bıçak ve taşla 4 kişiye tekme ve tokatlarla saldırdı.

DAKİKALARCA DİL DÖKTÜLER

Dakikalarca süren saldırı sırasında darbedilen kişiler, saldırganın eylemini sonlandırması için uzun süre dil döktü. Ancak şüpheli, uyarılara rağmen saldırısını sürdürdü.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, olay yerinde bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.