Şanlıurfa\'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti

Şanlıurfa'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da metruk bir eve götürülen 4 kişi, bir saldırgan tarafından dakikalarca darbedildi. Sopa, bıçak ve taşla saldırıya uğrayan 4 kişi, şiddetin sona ermesi için uzun süre dil dökse de saldırgan eylemini sürdürdü. Tekme ve tokatların da havada uçuştuğu dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi, bir kişi tarafından terk edilmiş bir metruk eve getirilerek, önce küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Ardından saldırgan, eline aldığı sopa, bıçak ve taşla 4 kişiye tekme ve tokatlarla saldırdı.
DAKİKALARCA DİL DÖKTÜLER
Dakikalarca süren saldırı sırasında darbedilen kişiler, saldırganın eylemini sonlandırması için uzun süre dil döktü. Ancak şüpheli, uyarılara rağmen saldırısını sürdürdü.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar, olay yerinde bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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