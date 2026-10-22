Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum günü için resmi kulüp hesaplarından kutlama paylaşımı yapmadı. Milli futbolcunun takım arkadaşları ise yayımladıkları fotoğraflar ve mesajlarla Kerem’in yeni yaşını kutladı.

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu’nun 21 Ekim’deki doğum gününde, sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımlanmadı. Futbolcuların doğum günleri için yapılan paylaşımların Kerem için gelmemesine karşılık, takım arkadaşları milli oyuncuyu unutmadı.

KULÜP HESAPLARINDAN PAYLAŞIM GELMEDİ

Kerem Aktürkoğlu için resmi hesaplardan doğum günü mesajı paylaşılmazken, bunun nedenine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Paylaşım yapılmamasının gerekçesi konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

MERT HAKAN’DAN “FENERBAHÇELİ YILLARA” MESAJI

Kerem’in doğum gününü kutlayan isimlerden biri Mert Hakan Yandaş oldu. Takım arkadaşıyla birlikte gülümsedikleri fotoğrafı paylaşan Yandaş, “Nice güzel FENERBAHÇELİ yıllara” notunu düştü. İki futbolcu, Kerem’in Galatasaray’da oynadığı dönemde derbide tartışma yaşamış, ardından Fenerbahçe’de takım arkadaşı olmuştu.

TAKIM ARKADAŞLARI UNUTMADI

Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Nelson Semedo ve Milan Skriniar da sosyal medya hesaplarından Kerem’in doğum gününü kutladı. İsmail Yüksek, “Nice mutlu yıllara kardeşim” ifadelerini kullanırken, İrfan Can Kahveci paylaşımına “Doğum günün kutlu olsun kardeşim” mesajını ekledi.

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı
Bir zamanlar derbide tartıştıkları Kerem'e Mert Hakan'dan doğum günü mesajıBir zamanlar derbide tartıştıkları Kerem'e Mert Hakan'dan doğum günü mesajı
Kerem AktürkoğluAuto OlaysızDoğum GünüFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    bu arkadaşı fenerde niye hala kim tutuyor acaba 7 2 Yanıtla
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    barış alper ve bu kerem denen adam ikisi de futbolcu değil. koyunun olmadığı yerde keçiye bişey diyorlar cinsinden 3 1 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    happy birth day KEREM ???????? bor dost ???? 1 1 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    asensio skrinyar ake osterw ederson Oğuz hariç hepsi yollanmalı! 2 0 Yanıtla
  • Dracarys null Dracarys null:
    Kutlamasınlar zaten hayatımda gördüğüm en boş futboltopu hiç bir şey yapamayan dünya para kazanan başka bir futbolcu yoktur.... 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Piyasalar faiz kararını bekliyor Ekonomistler aynı görüşte birleşti Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Arda Güler Leipzig’e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi Arda Güler Leipzig'e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi
Galatasaray’dan tokat Fransızlar Lille’in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
Arka Sokaklar’ın oyuncusu Filiz Taçbaş, Foça’daki çiftliğinde zeytin topluyor Arka Sokaklar'ın oyuncusu Filiz Taçbaş, Foça'daki çiftliğinde zeytin topluyor
Fenerbahçe’den Montella bombası Liste başında olduğu iddia edildi Fenerbahçe’den Montella bombası! Liste başında olduğu iddia edildi
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
10:27
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi İşte Türkiye’nin yeri
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri
10:21
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:40
Galatasaray’dan tokat Fransızlar Lille’in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
09:34
Arda Güler Leipzig’e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi
Arda Güler Leipzig'e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
09:24
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
09:13
Eski takımı Lille’e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
09:01
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
07:45
Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
06:25
Dünyayı korkutan açık Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 10:40:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei