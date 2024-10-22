Hizbullah İddiası: Es-Sahil Hastanesi'ne Terör Yargısı

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İsrail ordusunun, Hizbullah'ın kasa olarak kullandığını öne sürdüğü ve tehdit ettiği es-Sahil Hastanesi yöneticileri, İsrail'in yaptığını terör olarak niteledi.

Es-Sahil Hastanesi yöneticilerinden Meryem Hassan ve es-Sahil Hastanesi doktoru Saad Ebu Hammin, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Hassan, "Dün gece olan şeyin bir terör olduğunu" vurgulayarak, "İsrail'in her şeyi bombalayacağına inandığını bu sebeple hastaları ve hastane çalışanlarını çok hızlı bir şekilde tahliye ettiklerini" aktardı.

"Berbat bir geceydi aynı şekilde bir yıldır olduğu gibi." diye konuşan Lübnanlı doktor, hastaları başka bir hastaneye naklettiklerini ifade ederek, "hastaları başka bir hastaneye gönderememeleri durumunda onları terk etmeyeceklerini ve kalarak onlarla beraber öleceklerini" söyledi.

Hastanelerde bu kadar kötü şeylerle karşılaştıklarına inanamadığını belirten Hassan, şöyle devam etti:

"Bizim tek amacımız hastaları tedavi etmek ve tıp öğrencilerini farklı uzmanlık alanlarında yetiştirmek. Biz yalnızca eğitim hastanesiyiz. 1985'ten beri bu bölgede üniversite hastanesi olarak faaliyet gösteren tek hastaneyiz."

İsrail ordusunun es-Sahil Hastanesiyle ilgili iddialarına değinin Hassan, hastanenin İsrail'in iddialarıyla bir alakasının olmadığına dikkati çekerek, "Siz bizim şahidimizsiniz, siz bizim sesimizsiniz, siz bizim gözümüzsünüz. Gördüğünüzü onlara gönderin. Gidebilirsiniz, istediğiniz yere bakabilirsiniz. Gözlerinizle görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Hassan, "Bir yıldır uluslararası toplum, insanlık adına neler yaşandığını görmüyor. Bu bir katliamdır, insanların tasfiyesidir." diye konuştu.

İsrail ordusunun tehdidi sebebiyle korktuklarını söyleyen Hassan, uluslararası toplumun hastanelere sahip çıkması gerektiğine ve Lübnan hükümetinin de yanlarında olduğuna işaret etti.

Hassan, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana hastane çevresine çok sayıda saldırı olduğunu sözlerine ekledi.

"İsrail'in hastanelere saldırmak da dahil hiçbir çizgisi yok"

Es-Sahil Hastanesi doktorlarından Ebu Hammin ise hastanenin hastaları tedavi ettiğini ve tıp öğrencilerine eğitim verdiğini belirterek İsrail'in hastaneye saldırma tehdidiyle suç işlediği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in hastaneyle ilgili söylediği şeylere inanmadıklarını belirten Ebu Hammin, "Lübnanlılar ve basın buraya gelip tüm hastaneyi görebilir. Bu hastane sadece tedavi hizmeti veriyor." şeklinde konuştu.

"İsrail'in hastanelere saldırmak da dahil hiçbir çizgisi yok." diyen Ebu Hammin, Lübnan'da hastanelere saldırmamalarını umut ettiğini söyledi.

İsrail dün tehdit etmişti

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada hastanenin Hizbullah tarafından kasa olarak kullanıldığı iddiasıyla tehdit etmişti.

Açıklamada, "Şu anda Hasan Nasrallah'ın Beyrut merkezindeki es-Sahil Hastanesinin altında özel sığınak olarak kullandığı yeri keşfettik. Bu sığınak içinde yüz milyonlarca dolarlık kağıt para ve altın tutuluyor. Bu paraların çoğu Lübnanlı vatandaşlardan alındı." ifadeleri kullanılmıştı.

Hastanenin tehdit edilmesi ve hedef alınacağı imasının ardından gelen tepkiler üzerine İsrail ordu sözcülerinden Avichay Adraee, hastaneye hedef almayacaklarını söylemişti.