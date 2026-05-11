Hizbullah İHA'sıyla İsrail askerini öldürdü
Hizbullah İHA'sıyla İsrail askerini öldürdü

11.05.2026 09:01
Ateşkese rağmen Hizbullah'ın saldırısında bir İsrail askeri hayatını kaybetti, ölü sayısı 18'e ulaştı.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir İsrail askeri öldü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ölen askerin 47 yaşındaki Yedek Başçavuş Alexander Glovanyov olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah tarafından İsrail-Lübnan sınırı yakınlarına düzenlenen İHA saldırısında ölen Glovanyov'un ulaştırma taburunda sürücü olarak görev yaptığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 18'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

